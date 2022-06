¿Cómo te gustaría morir? Veinte personas filman su propia muerte

Por primera vez en la obra del director los protagonistas de su película se ruedan a sí mismos . “Ha sido un placer dirigir en 16 países diferentes sin moverme de casa”, apunta Dyaz. Para aquellos que aún no hayan captado el truco, se trata de muertes fingidas, cada uno con su toque personal. Un experimento que ya se ha proyectado en los festivales online de Berlín, Manchester, Austin, New York, Toronto, Tokio, Ámsterdam, Paris, Sídney y Melbourne, entre otros.

Para sorpresa de algunos, también participan un cantante y un escritor conocidos. "He tardado cinco años en hacer una película inclasificable. ¿Ficción o no ficción? Que lo decida el público, pero no es necesario que lo haga. Seré feliz ya si me acompaña en este viaje hacia la soledad del primer mundo, la epidemia de la que nadie habla”, explica el director.