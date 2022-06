Es un dato que probablemente no conozcas, pero una vez introduces Matthew McConaughey en Google te aparece que el actor de 52 años nació en Uvalde, una localidad que hasta hace unas semanas era una total desconocida hasta que en ella se produjo un tiroteo que acabó con la vida de 19 niños y dos profesoras . Por ello, el actor ha dado un discurso en la Casa Blanca pidiendo a los políticos consenso en la regulación de armas para acabar con este tipo de masacres.

No obstante, el actor no habla de prohibición, sino de control y regulación. Él mismo es propietario de armas de fuego, por lo que aboga por un mayor control y leyes que permitan un uso responsable de las armas. "Estamos en una ventana de oportunidad en este momento en la que no habíamos estado antes, una ventana en la que parece que un cambio real, un cambio real puede suceder", dijo.