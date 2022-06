En su nuevo monólogo habla de "Covid, sexo, humor, moda... de todo menos de deportes". “Lo que hago es reírme de las cosas que amo, pero no de las que odio. Ser mezquino puede ser divertido 20 minutos, pero no dos horas. Así es como siempre me he ganado la vida, incluso en este mundo de corrección política actual sigo trabajando", ha contado Waters, según recoge El diario.