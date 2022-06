Jennifer López o que no te tomen en serio hasta los 50: "Llevo toda la vida luchando para que me escuchen"

Jennifer López está a punto de estrenar 'Halftime', un documental que tiene como telón de fondo la preparación de la Super Bowl y que reivindica su papel como mujer y latina

"Siento que mi vida acaba de empezar", revelaba la actriz, cantante y productora, que en aquel momento acababa de cumplir 50 años

"Llevo toda la vida luchando para que me escuchen, para que me vean y para que me tomen en serio"

"Quiero darle las gracias a las personas que me dieron alegría y a las que me rompieron el corazón. Quiero agradecer la forma en que me mentí a mí misma, porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte. A todas las personas que me dijeron en mi cara o cuando no estaba presente que no podía hacer esto. Creo que no lo podría haber hecho sin ti". Con este discurso se subía Jennifer López al escenario de los premios MTV Movie & TV, donde recogió dos galardones y sorprendió con ese alegato, muy en la línea de lo que reivindica en 'Halftime', el documental que estrena el próximo 14 de junio.

"Me creía lo que decían de mí"

No, no es un documental sobre su vida como tal, el telón de fondo es la preparación de su actuación en la Super Bowl de 2020 junto a Shakira. A lo largo de la hora y media de cinta la diva del Bronx se sincera y cuenta aspectos de su vida profesional y personal. "He vivido expuesta a la opinión pública y me creído muchas cosas de las que decían de mí", dice en el tráiler mientras aparecen titulares de medios sobre ella o preguntas que le hacían en entrevista del nivel: '¿Qué opinas de tu culo?'.

Sobre todas las críticas y burlas que ha recibido a lo largo de los años hace una aparición estelar Ben Affleck, que explica que llegó a preguntarle si todo eso no le molestaba. "No me sorprende", fue la respuesta de la cantante, actriz y productora, que habla abiertamente de cómo le han afectado los comentarios sobre su físico o ver como su cara aparecía constantemente en las portadas de los medios para hablar de su vida privada.

"Llevo toda la vida luchando para que me escuchen, para que me vean y para que me tomen en serio", expresa en su documental. Durante el rodaje, JLo se enfrentaba a uno de los momentos más álgidos de su carrera. Se preparó para actuar en la Super Bowl junto a Shakira tras cumplir 50 años, dos mujeres latinas y maduras que fueron mucho más que espectáculo. "Quiero hacer algo espectacular, no que salgamos a mover el culo y ya está. Quiero algo grande", contaba en medio de los ensayos de la actuación.

Además de la Super Bowl, fue una temporada en la que se barajó una posible nominación al Oscar a mejor actriz por su papel en 'Estafadoras de Wall Street' que no llegó, pero sí al Globo de Oro, 22 años después de 'Selena'. A todo ello se le sumó el inicio del rodaje de la película 'Cásate conmigo' junto a Owen Wilson o Maluma.

Su reivindicación como mujer madura y latina

"Siento que mi vida acaba de empezar", dice en las primeras imágenes que se han mostrado del documental en una imagen en la que sopla las velas de su 50 cumpleaños y que rápidamente pasa a un plano de ella en la Super Bowl con una mirada de satisfacción.

Durante más de 30 años, Jennifer López ha luchado por ser más que un cuerpo y una cara bonita, una reivindicación que toma en este documental para poner en valor su papel como mujer y latina en la industria audiovisual y musical.