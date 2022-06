Warren Beatty fue conocido como el seductor más grande de Hollywood hasta que en 1992 se casó con Annette Bening. Tanto era así que lo apodaron “el falo con piernas”. Peter Biskind, autor de Star: How Warren Beatty seduced America, se tomó el trabajo de sumar el número de amantes del actor y llegó a una cifra impresionante: 12.775 “sin contar las aventuras casuales y los besos robados” . Aparentemente llegó a ese número porque la estrella de Dick Tracy habría tenido relaciones todos los días -sin asuetos ni feriados- durante 35 años.

Warren rechazó haber tenido tal cantidad de amantes: “Eso significaría no solo que había varias personas al día, sino que no hubo repetición”. Aunque el actor negó la cifra, su fama de casanova estaba extendida en Hollywood. Se lo describía como un “samurai del sexo” pero también un caballero del secreto y un “modelo de discreción”.

Entre sus ex más conocidas figuran Brigitte Bardot, Cher, Julie Christie, Goldie Hawn, Diana Ross, Carly Simon, Barbra Streisand y hasta Madonna . Con la mayoría conserva una bonita amistad. Beatty tenía destino de seductor eterno, de esos que las madres afirman que nunca “van a sentar cabeza”, pero en 1990, mientras buscaba a una protagonista para Busgsy conoció a Annette Bening y según contó “en diez minutos, quizás cinco” se enamoró de ella .

Cuando anunciaron su matrimonio todo el mundo se sorprendió. Parecía imposible que Beatty dejara su agitada vida sexual para entrar al equipo de los casados. Pero Warren no tenía dudas de su “cambio de bando”. De hecho, él mismo lo aclaraba: “Siempre sentí que no estaba tratando de evitar el matrimonio, estaba tratando de evitar el divorcio. Cuando conocí a Annette no tuve dudas de que era hora de casarme". Y es que, aunque parezca increíble, el actor era un gran defensor de la monogamia y del permanecer juntos “hasta que la muerte los separe”. Por eso, aseguraba que solo se casaría cuando estuviera seguro de que podría respetar esa promesa.