Amber Heard rompe su silencio: "La decepción que siento está más allá de las palabras"

Han pasado varios días desde el veredicto del juicio de Amber Heard y Johnny Depp, pero por fin la actriz se ha manifestado al respecto. Aunque su abogada afirmó después del resultado que que planea recurrir la sentencia , y confía en que la apelación del caso reduzca considerablemente la cantidad a pagar , la propia Amber no había dicho nada en público.

Amber Heard ha decidido romper su silencio en una esperada entrevista con la cadena NBC, donde ha insistido en denunciar que maltratada. "Él mintió. Me golpeó", dice en el avance que se ha podido ver del canal de televisión.

Además, la actriz ha afirmado que no culpa al jurado del dictamen, pero ha añadido que está segura de que estaba muy influenciado por Depp y la información de las redes sociales: "En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce . Es un actor fantástico. Convenció al mundo de que tenía tijeras en lugar de dedos", añade.

Heard afirma que la gran culpa recae sobre las redes sociales y como se ha expandido el juicio por Internet. "¡Cómo no iban llegar a esa conclusión! Estuvieron sentados durante más de tres semanas escuchando, sin parar, testimonios incesantes de empleados pagados y, hacia el final del juicio, de gente aleatoria", denuncia.

"Incluso si eres alguien que piensa que merezco este odio y hostilidad, incluso si piensas que estoy mintiendo, no puedes mirarme a los ojos y decir que crees que ha habido una representación justa en las redes sociales", continúa Amber Heard.

"La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Me rompe el corazón que la montaña de pruebas no haya sido suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido", decía tras conocer que los siete miembros del jurado no dictaminaron que Depp la había maltratado.