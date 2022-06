Bradley Cooper se sincera: "No tenía autoestima y era adicto a la cocaína"

El actor de 47 años ha hablado en el podcast 'SmartLess' sobre sus problemas de adicción

Además, ha recordado una etapa en la que tenía graves problemas de autoestima

"Lo único que he aprendido en la vida es que lo mejor que puedo hacer es aceptar quién soy y hacerlo al máximo"

Dentro del universo idílico de Hollywood hay muchas estrellas que pasan por etapas complicadas, algunos por estrés, otros por ausencia de trabajo y un gran grupo por culpa de las adicciones. El actor de 47 años, Bradley Cooper acaba de hablar abiertamente de su adicción a las drogas y cómo este obstáculo influyó en su vida.

Ha sido en el podcast 'SmartLess' donde se ha sincerado y ha hablado de una etapa muy complicada previa a su gran ascenso como actor. Además, ha relatado cómo tuvo graves problemas de autoestima, en uno de los momentos más oscuros de su trayectoria profesional y vital.

Hablar sin tapujos

Que un actor de la talla de Cooper se atreva a hablar de este problema es una gran ayuda para visibilizar los problemas mentales y de adicción que abundan en Hollywood.

En una charla que ha mantenido con Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, copresentadores del podcast SmartLess, de Amazon Music, el actor ha asegurado que después de desvincularse de la serie 'Alias', a comienzos de la década 2000, "estaba muy perdido y era adicto a la cocaína".

"Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieron/renuncié a Alias. No tenía autoestima", ha confesado el actor. "Tuve la suerte de que eso pasó cuando tenía 29 años. Pensé que lo había conseguido cuando recibí un comercial de Wendy's", ha comentado Cooper, que también ha reconocido que tras la película de comedia 'Resacón en Las Vegas' vivió un gran cambio en su vida.

El momento del cambio

Fue en 2004, cuando Will Arnett se dio cuenta de que Cooper tenía problemas, después de que sus perros ladrasen porque no los había sacado a pasear. "Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol. Fue Will diciéndome eso, nunca lo olvidaré... Cambió toda mi vida", recuerda Cooper.

"Es cierto. Definitivamente hice grandes avances entre los 29 y los 33, 34, donde al menos pude pararme frente a alguien y respirar, escuchar y hablar", relataba sobre su punto de inflexión.

"Lo único que he aprendido en la vida es que lo mejor que puedo hacer es aceptar quién soy y hacerlo al máximo, y luego pase lo que pase. Cuantos más pasos tomo para no hacer eso, más lejos estoy de cumplir con cualquier potencial que tendría", afirmó.

Problemas de autoestima

Además de hablar sobre su adicción, Cooper ha querido dar a conocer su problema de autoestima. "Cuando me mudé a Los Ángeles para hacer 'Alias' me sentí como si hubiera regresado al instituto. No podía entrar en ningún club y ninguna chica quería mirarme. Estaba totalmente deprimido".

A raíz del éxito de 'Resacón en Las Vegas' en 2009, las cosas mejoraron para el actor. Después llegaron otros grandes proyectos como 'El lado bueno de las cosas' (2012), 'La gran estafa americana' (2013) o 'Ha nacido una estrella' (2018), que cambiaron completamente su vida.