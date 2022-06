Nicolas Cage se interpreta a sí mismo: así es su nueva película con Paco León y Pedro Pascal

"Al principio, me inquietó muchísimo la idea de interpretar un papel de alguien con mi nombre, una versión de mi persona", empieza diciendo", explica el actor durante la promoción de la cinta. "Pero al leer la carta del director, Tom Gormican, me di cuenta muy rápido de que era un cinéfilo por méritos propios y que le interesaban de verdad mis trabajos anteriores", afirma.

El actor ha relatado algunos aspectos que comparte con su personaje: "Las dos que se me ocurren es el entusiasmo por el cine... La otra idea que surgió en la película fue la del trabajo, el trabajo como mantra y que me encanta trabajar. El trabajo siempre ha sido como un ángel de la guardia que me ha permitido construir a partir de mi imaginación, mis emociones y mis experiencias, y no destruir, eso está claro".