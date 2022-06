Samuel L. Jackson arremete contra los Óscar: "Gilipolleces"

Rebelde, reivindicativo y controvertido. Así es el actor Samuel L. Jackson , que no tiene miedo a dar su opinión sobre la industria del cine en Estados Unidos, incluso cuando en sus palabras hay denuncias o críticas hacia instituciones que parecen "intocables".

El actor de 'Pulp Fiction' o 'El Protegido' ha concedido una entrevista a Los Angeles Times, en la que ha hablado sobre una de las instituciones más importantes del sector, y no precisamente para dedicarle unas bonitas palabras. La estrella de Hollywood ha afirmado que la Academia tiene criterios muy dudosos a la hora de repartir premios , sobre todo en ceremonias como la de los Óscar.

"Hace mucho tiempo, cuando Martin Landau recibió el premio y yo no, escuché, 'Vamos, Sam. Martin ha estado nominado muchas veces. No te preocupes. Ya llegará tu momento'. ¿Perdona? No sabía que esto funcionaba así. Pensé que lo que genera el mayor impacto es la interpretación. Eso es lo que estamos celebrando, la mierda gigantesca que hay en Hollywood. Mejor actor, mejor actriz... gilipolleces. Es un concurso de popularidad", ha dicho Jackson.