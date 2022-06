Brad Pitt, sobre su cambio de vida tras el alcohol: "Pasé años con una depresión"

"De un tiempo a estar parte, me veo ya en mi última etapa", declara el actor de 'Malditos Bastardos' y 'Troya'. "¿Cómo va a ser esta fase? ¿Cómo me la voy a plantear?", se pregunta.

La edad pasa factura, sobre todo si se ha vivido una vida delante de los focos. Por eso, Pitt cuenta que decidió dejar de fumar y de beber . "No puedo fumarme uno o dos al día. No está en mi carácter. Voy a por todas . He perdido mis privilegios”, confiesa en la entrevista.

“Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente. Creo que pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que acepté eso, tratando de abrazar todos los lados de uno mismo, la belleza y la fealdad, que pude captar esos momentos de alegría”, ha contado Brad Pitt al medio. "Siempre me he sentido muy solo", confiesa.