Almodóvar se pasa al western: cinco cosas que ya se sabe sobre su próxima película con Ethan Hawke

El retorno del western ya se vaticinaba con e l exitazo de 'El poder del perro', la película de Jane Campion que el año pasado no solo se se alzó con premios sino también con el aplauso de público y crítica . El cine de vaqueros y el lejano oeste regresaba de forma inesperada, y a esta cinta le siguieron otras muchas.

El chileno Pedro Pascal, estrella de 'The Mandalorian' también hablado en varias entrevistas sobre su gran admiración por el director de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

Desde la productora del director El Deseo, ya se han dado algunos adelantos de cuál será la sinopsis de esta cinta. “Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el sherif y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sherif Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad”.

Aunque Almodóvar ha afirmado que no quiere dar más píldoras: "no debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guion".