¿Woody Allen se jubila? "Ya no lo disfruto tanto"

Jubilarse a veces no es una decisión fácil, sobre todo si tu trabajo es tu auténtica pasión. Esto es lo que le sucede al histórico director de cine Woody Allen, que a sus 86 años ve el momento de la retirada definitiva cada vez más cercano, aunque le duela.

Además de hablar del nuevo libro del cineasta, ' Zero Gravity ' , que es una colección de ensayos de humor, también han abordado como será la próxima película de Allen. Es en ese momento cuando ha surgido la gran pregunta: ¿Será la última del director?

"Probablemente haga una película más por lo menos. Pero mucha de esa emoción se ha ido", afirmaba Allen: "Cuando solía hacer un filme, se proyectaba en salas de cine de todo el país. Ahora haces una película y se proyecta un par de semanas en un cine. Tal vez seis semanas o cuatro semanas y después va directa a streaming o suscripción... No es lo mismo... Ya no lo disfruto tanto".

Esta puede ser la razón de su retirada: la invasión de las plataformas . Allen ha confesado que no ve series en streaming y ha afirmado que ya no se lo pasa "igual de bien haciendo una película y estrenándola en un cine".

Según explica, "era agradable saber que 500 personas la estaban viendo a la vez... No sé cómo me siento respecto a hacer cine. Voy a hacer otra película y veré cómo me siento".