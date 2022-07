La actriz fue maltratada por el malogrado actor José Luis Manzano, icono del cine quinqui

"Físicamente me agredía y se aprovechaba de las situaciones para hacerme realmente daño", rememora Verdú

Jorge Sanz, sobre su 'yo' de los 30 años: "Era intratable, un gallito arrogante"

Maribel Verdú es una de nuestras grandes actrices, ha trabajado con grandes directores internacionales y ha triunfado tanto en el cine como en el teatro y la televisión. Sin embargo, no todo en su larga carrera artística ha sido de color de rosa. Así lo ha confesado en una entrevista con Mercedes Milá en Movistar en la que ha revelado que sufrió agresiones físicas durante el rodaje de 'La estanquera de Vallecas', uno de los grandes éxitos del cine español en los años 80 y una de sus primeras apariciones en la gran pantalla.

La película, dirigida por Eloy de la Iglesia, se estrenó en 1987 y también contó en su reparto con el malogrado José Luis Manzano, un icono del cine quinqui a raíz de su participación en 'El Pico', 'Colegas' o 'Navajeros' que falleció en 1992 por sobredosis. "Qué mal me llevé con ese actor, fue terrible. Él había sido novio de Eloy y se puso muy celoso porque Eloy me adoptó y no pudo soportarlo", rememoró.

Verdú confesó que Manzano aprovechaba su papel en la cinta para agredirla. "Me trató muy mal. Físicamente me agredía porque claro, eran los atracadores, y se aprovechaba de las situaciones para hacerme realmente daño. Lo pasé muy mal, francamente mal". La actriz tuvo que buscar ayuda entre sus propios compañeros, reconociendo que le salvaron el director y la "maravillosa" Emma Penella, con quien mantuvo una amistad sincera hasta que murió en 2007.

"Pedro Masó fue muy déspota conmigo"

Verdú también rememoró otra mala experiencia, con el director Pedro Masó, durante el rodaje de la serie 'Segunda enseñanza', en 1986: "Fue muy déspota, horrible. Me tiraba de la oreja. Me hacía llorar y decía: 'Ves, ésas son las lágrimas que quiero'. Terrible. Hemos aguantando cosas muy fuertes". La intérprete recordó con emoción que en aquel momento la protegió mucho el fallecido Carlos Larrañaga, quien años después se convirtió en su suegro, pues lleva 20 años casada con uno de sus hijos, Pedro.

La protagonista de ' Amantes' también hizo referencia a una denuncia que presentaron sus padres en su nombre cuando ella era menor edad, aunque no quiso dar detalles sobre a quién denunció ni el motivo. Solo detalló que la sentencia determinó que la persona que la acosó "tenía que estar a no sé cuantos metros separado de mí mientras no se acabase la película".

"Lo he vivido todo antes en el cine que en la vida"

La madrileña hizo balance de su carrera en su conversación con Milá: "Lo he vivido todo antes en el cine que en la vida, empecé con 13 años. Ahora mismo creo que no me hubiera atrevido a hacer la mitad de las cosas que he hecho en el pasado porque ahora no lo admitiría. "O sea, si tú me vas a ver a mí las tetas y el culo, quiero que a Resines se le vea también todo. O a Jorge Sanz. O a Coronado, por citar los tres con los que más he trabajado", razonó al respecto de las numerosas escenas de desnudos que pueblan, sobre todo la primera parte, de su filmografía.