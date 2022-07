Marvel se acuerda de Ayuso para promocionar lo nuevo de Thor: "Dos ex que se encuentran; lo nunca visto en Madrid"

En la nueva película del dios de la Marvel el personaje interpretado por Chris Hemsworth se reencuentra con el de Natalie Portman , Jane Foster, interés romántico del protagonista en las dos primeras entregas y que ahora vuelve no como su pareja sino como digna portadora del martillo de Thor. De ahí el simpático y original guiño a Ayuso en forma de cartel que ha aparecido en una de las calles principales de la capital: " Dos ex que se encuentran, lo nunca ha visto en Madrid ", reza el eslogan de la lona publicitaria.

El ingenioso anuncio ha generado una activa conversación en las redes, especialmente en Twitter, donde numerosos usuarios han compartido incrédulos fotografías del cartel. "No te creo", escribía uno de los primeros tuiteros en percatarse del mensaje. "Que alguien me confirme que no es un fotomontaje", demandaba otro en respuesta al comentario anterior, sin esperar que la propia compañía despejaría todas sus dudas: "No lo es", sentenciaba Marvel España desde su cuenta oficial.