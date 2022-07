De Rafa Nadal a la comida: el lado más español de Chris Hemsworth

Vuelve Thor, y con el superhéroe de músculos legendarios su actor protagonista Chris Hemsworth, que está de promoción por el estreno de la octava entrega del hérore: 'Thor: Love and Thunder'.

Así lo afirmaba en una entrevista con El Mundo, donde confesaba que le encanta la comida española y es un gran seguidor de Rafa Nadal. No es de extrañar que el marido de Elsa Pataki sepa apreciar las bondades de nuestro país, y esto es lo que ha dicho al respecto.

Aunque afirma que sus clases de español van bastante mal, pese a estar casado con Elsa Pataki, el actor afirma que siempre ha querido perfeccionar el idioma. "La verdad es que pasamos mucho tiempo en España y mis hijos hablan español. El problema es que yo lo intento, intento hablar español con ellos y ellos en vez de ayudarme se ríen de mí y de mi acento. Eso hace que no avance", relata.

Chris Hemsworth lleva casado con la madrileña desde 2010 y, desde 2015, están viviendo en Australia, hecho que no les impide recordar las raíces españolas de la modelo cada vez que pueden. La estrella de cine ha afirmado que le encanta la cultura nacional: "Pero, ¿qué voy a decir? Me encanta la cultura española. Por supuesto, la comida es increíble. No oculto que mi pasión por España es responsabilidad de mi mujer", ha dicho el actor.