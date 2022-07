Víctor Érice vuelve a rodar: ¿por qué ha desaparecido del cine 30 años?

Aunque Érice no ha estado detrás de las cámaras como director, sí que ha mantenido un fuerte vinculo con el mundo cinematográfico.

Aunque todavía no hay más detalles de la trama, las localizaciones o la fecha de rodaje y lanzamiento, ya comienzan a correr los rumores sobre el posible cast y el estilo visual, algo muy importante en la obra de Érice.

Toda obra suya ha tenido un gran reconocimiento, por lo que no se entendía la ausencia del creador en el terreno de la dirección. "No he dejado de ser cineasta, que ha sido mi dedicación principal", decía en la presentación de Piedra y cielo, en noviembre de 2021.