El actor, supuestamente, decidió no filmar una escena del beso con Julia Roberts porque no quería jugar con los ideales de belleza sesgados de Hollywood y alejar a los fanáticos. Y es que Denzel quería de esta forma protestar contra la idea de que las mujeres afroamericanas casi nunca aparecían en los largometrajes como atractivas. Ambos estuvieron involucrados en la película El informe Pelícano, y Washington asegura que no tiene nada que ver con el plano personal . ¿Crees que valía la pena?

View this post on Instagram

La actriz no tiene intimidad con nadie que no sea su esposo en la vida real. ¿La razón? Aparentemente, ella es una cristiana devota y no cree en hacer nada demasiado atrevido ante la cámara. En su último trabajo producido por Netflix, la comedia de situación Madres forzosas, tuvo que juntar sus labios con varios varones. Candice asegura que odia que su personaje tenga interés en más de un chico, y expresó que su marido, el jugador de hockey Valeri Bure no la visitaba al set de grabación por las numerosas escenas “subidas de tono”...