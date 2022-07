Después de ocho años alejada de los rodajes, las cámaras y las alfombras rojas, Cameron Diaz anunció hace unos días que abandonaba su retiro para regresar al cine con ‘Back in Action’, donde compartirá pantalla con Jamie Foxx, con el que ya coincidió en ‘Un domingo cualquiera’. Ahora la actriz ha pasado por el podcast ‘Second Life’, en el que ha contado varias cosas, pero sobre todo llama la atención su relato de cómo fue utilizada como mula para llevar droga hasta Marruecos sin ella saberlo.

Eran los años 90 y ni siquiera había rodado aún ‘La máscara’, por lo que Diaz intentaba labrarse un futuro como modelo antes de probar las mieles del séptimo arte, por lo que se mudó a París con los ahorros que tenía. “Estuve allí un año entero y no trabajé ni un día”, recordó en el podcast, corrigiéndose rápidamente mencionando que llegó a conseguir un trabajo, “pero realmente creo que era como mula para transportar drogas a Marruecos, lo juro por Dios ”, relató en el programa.

A comienzos de los 90 la seguridad en los aeropuertos no era inexistente, pero sí que mucho menor que la actual. “Me dieron una maleta que estaba cerrada con llave y mis ‘trajes’ iban dentro…”, explicó en el podcast. No fue hasta su llegada a Marruecos cuando una entonces joven Cameron Diaz comenzó a sospechar que dentro de la maleta realmente no había ningún traje ni ropa para ella y comenzó a preocuparte hasta el punto de preguntarse “¿qué diablos hay en esa maleta?”.