El drama que no cesa. El de los cines que cierran sus puertas para siempre. Los últimos en caer han sido las emblemáticas salas de Conde Duque de Santa Engracia y Alberto Aguilera de Madrid, reducto de cinéfilos de versión original que encontraban en su cartelera las películas que no tienen cabida en las multisalas de centro comercial. Pero el cierre de una sala es algo más que un síntoma de cuánto ha cambiado la forma en que consumimos películas, ahora perfectamente alineadas en el menú de tu plataforma de streaming favorita.

Días atrás el escritor y profesor Alejandro Gándara reflexionaba en su Instagram sobre esta hecatombe cultural. Incidía en esa idea del cine como "un lugar de encuentro", una especie de "iglesia laica" en la que se reunían los feligreses no solo con el único propósito de atender a la homilía del cura. "En los pueblos y en los barrios era el lugar donde se veía a los otros, se les juzgaba, se les buscaba, se les observaba , se producían los encuentros casuales y los deseables".

Menos mal que aún quedan románticos como Tom Cruise. Dicho sin ironías. En el último Festival de Cannes hizo una defensa encendida de la magia del cine: "Hago películas para la pantalla grande. No es lo mismo ver una película en la televisión que la experiencia de la gran pantalla. Mis películas no saldrán directamente en las plataformas. Ir al cine es lo que más me importa. Allí estamos todos unidos, aunque hablemos diferentes idiomas y vengamos de diferentes culturas. Cuando nos sentamos en un cine, formamos una gran comunidad que nos permite compartir la experiencia".