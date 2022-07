No hay muchos actores en la historia del cine tan influyentes o populares como Harrison Ford. A lo largo de su carrera de décadas, Ford ha aparecido en algunas de las mayores franquicias y éxitos de taquilla de todos los tiempos, incluida la trilogía original de Star Wars, Blade Runner y su secuela Blade Runner 2049, thrillers como The Fugitive y Air Force One, un puñado de películas de Jack Ryan que incluyen Patriot Games y A Clear and Present Danger y, por supuesto, la serie de películas de Indiana Jones, que interpreta al querido personaje principal. Harrison Ford es el mayor nombre nacido en Star Wars. La saga de George Lucas solo fue uno de los primeros pasos relevantes en una carrera que lo convirtió en una de las mayores estrellas durante décadas.