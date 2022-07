El poblado Western Leone está a la venta por 2.800.000 euros . Sus últimos propietarios, Genara Rubio Lázaro y José Rodríguez , "se jubilan y han decidido desprenderse de esta tierra, cuna del spaguetti western y parte importante de la historia del cine", nos explica José Ruda , gerente de la inmobiliaria Grupo Rukasa, encargada de la venta. Habla en nombre de esta pareja porque, por edad y por la curiosidad que está despertando la operación, "prefieren no exponerse al público".

Genara no deja de recibir reconocimientos. En diciembre de 2018, fue homenajeada por parte de Almería Western Club y el acto sirvió para destacar su "constancia y valentía. El rancho Leone que hoy conocemos -resaltó esta organización- es fruto del trabajo y sacrificio de esta familia ".

Después de caer enfermo su esposo, Genara se hizo cargo del negocio. Cuidó también a su madre y a sus tres hijos cuando enfermaron. "La valentía de esta mujer luchadora y trabajadora nos obliga a otorgar este galardón como reconocimiento a su lucha constante". No es extraño que, como indica Ruda, la venta de Western Leone es como desprenderse de un hijo al que ha cuidado y mimado. "Hasta que llegó su hora" , le gusta decir a esta mujer repitiendo el título de la gran obra maestra de Sergio Leone.

Para su propietaria, los 2.800.000 euros es un precio solamente referencial porque su valor real no tiene precio. Lo que sí nos advierte Ruda es que "no existe ninguna cláusula en el contrato que obligue a un uso determinado. Todo quedará en manos de quien tome la propiedad, si bien el deseo de Genara y de su familia, que hace tiempo se mudaron a su nueva casa de Tabernas, es que la nueva propiedad respete el legado cinematográfico. Es un patrimonio cultural e histórico de un gran valor, el símbolo de toda una era en el cine y la pena infinita es que no reciba un impulso público para que todo esto tenga una proyección mucho mayor".