Johnny Depp le compone dos canciones a Amber Heard: así son las letras

"Has estado sentada ahí, como un perro con un picor de siete años. Ni te tocaría", dice en una de ellas. Lejos de ser una composición para recordar los buenos momentos, el protagonista de ' Piratas del Caribe ' carga contra Heard continuando así con la polémica que ha acompañado a su relación.

Una venganza con la que Johnny Depp contraataca, desde que acusó a su expareja de hundir su carrera y su reputación por difamarlo en un artículo de un periódico hace años. Como ya sabemos, en el Reino Unido perdió la demanda, pero un jurado popular terminó dándole la razón en EE.UU. y sentenció a la actriz con una multa millonaria que ya ha dicho que no puede pagar. Así son las canciones del post-juicio.

Johnny Depp ha compuesto dos canciones en las que habla sobre lo ocurrido en el litigio. 'This is a Song for Miss Hedy Lamarr' (Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr en español) y 'Sad Motherfuckin Parade' son los dos sencillos escritos por el actor que formarán parte del disco de Beck, que tiene pensado lanzar aproximadamente el 15 de julio.