Winona Ryder ha revelado que sufrió bullying: así consiguió "vengarse" de una de sus acosadoras

También en su biografía, ‘Winona Ryder: The Biography ‘, escrita por escrita por Nigel Goodall contaba cómo la insultaban por usar una camiseta de Salvation Army y fue golpeada por varios niños. "Llevaba una camiseta de chico de Salvation Army. Mientras iba al baño, oí a alguien decir ‘¡eh, maricón!’. Golpearon mi cabeza contra el casillero. Me caí al suelo y empezaron a pegarme. Tuvieron que ponerme puntos de sutura. La escuela me expulsó a mí, no a los bullies", contaba.