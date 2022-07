Gaspar Noé: "La demencia de mi madre me hizo sentirme más cerca de ella que nunca"

Filmin y Elastica estrenan el próximo 29 de julio en cines la nueva (y sorprendente) película del director: 'Vortex'

Hablamos con el director francoargentino sobre su séptimo largometraje que explora la demencia y la muerte

"Lo que nos mata en la vejez es la vejez misma, el paso del tiempo"

La demencia, la familia, el dolor, la angustia, lo bonito de los pequeños momentos de lucidez... Solo un director como Gaspar Noé (Argentina, 1963) podía retratarlo de una forma tan pura, cruda y bella al mismo tiempo. El maestro del cine lo ha vivido en sus propias carnes con su madre, y con varios seres queridos que le rodean y que se fueron por culpa de la pandemia; y ahora nos lo muestra desde su óptica con 'Vortex', la nueva cinta del director francoargentino que Filmin y Elastica estrenan el próximo 29 de julio en cines.

En esta propuesta, la mayoría de las drogas van con receta médica, Noé sustituye las luces de neón por la lucecita roja de la teleasistencia, el éxtasis y la fiesta por la calma y la reflexión. Dicen que es su obra más madura, pero lo cierto es que consigue una vez más esa incomodad que caracteriza a su cine. Esa tensión, ese tener el estómago revuelto, caemos en la trampa gustosa del director que nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y sobre todo la vejez.

Una Françoise Lebrun soberbia protagoniza esta película con Dario Argento y Alex Lutz. Madre, padre e hijo nos muestran la cruda realidad de la enfermedad, que da más miedo que la propia muerte. Hablamos con Gaspar Noé sobre este proyecto tan distinto a los que ha realizado hasta la fecha, sobre la vida, la muerte, la enfermedad y sobre todo: de su original forma de hacer cine.

La sinopsis de su película reza: "La vida es una fiesta corta que pronto será olvidada", ¿por qué has decidido enfocar tu nueva cinta hacia ese camino?

Mis productores me propusieron hacer una película en un decorado cerrado, con dos o tres personajes, y que pudiera ser rodada durante el confinamiento. Hace muchos años que quiero hacer una película con gente mayor, un melodrama. He vivido junto a mi madre sus problemas de demencia, perdí a mi abuela materna por lo mismo, así que no me parecía una película difícil porque conocía el tema. Y nos lanzamos.

La enfermedad es uno de los ejes de la película, pero nunca se dice la palabra alzheimer, aunque se interpreta que es lo que padece el personaje, ¿por qué hay tanto miedo a esa palabra?

La palabra demencia me gusta más, es lo que le pasó a mi madre. Alzheimer suena como a pistola alemana, esa palabra tiene más nombre de pistola que de enfermedad mental por la vejez.

Lo que mata a la gente en la vejez es la vejez misma, ya sea demencial senil y otra cosa. Es el paso del tiempo lo que nos mata y no tiene nada de alemán, por eso la identificación a un nombre alemán no me gusta mucho.

He leído que estuviste entre la vida y la muerte hace un año y medio por un derrame cerebral, ¿te hizo replantearte muchas cosas este momento tan difícil?

Después de celebrar que todo terminó bien, me di cuenta de que me enseñó a ser humilde. Cuando hice esta película sabía que estaba afrontando uno de los grandes miedos que tiene la gente. La gente no le tiene tanto miedo al calentamiento del planeta o la bomba atómica, lo que la gente más teme, en todo el mundo, es la demencia senil porque le cae encima a una persona de cada tres. Casi todos mis amigos tuvieron a un padre que perdió la cabeza.

La muerte es otro de los temas que ya desde el inicio con ese programa de radio recorre la cinta...

Todo lo que he visto... Muchos hombres que eran como figuras paternas mías se murieron de covid los últimos dos años, vi muchos funerales, y efectivamente no creo que haya un misterio de la vida tras la muerte, porque la vida es la vida y la muerte no existe. Pero visto lo que es el proceso de que alguien muera, ir al cementerio, incinerarlo, lo he vivido mucho en los últimos años.

Tenia un deseo de representar algo que fuera totalmente universal: la vejez. Y es que la vejez tiene muchos nombres de enfermedades. Es difícil para cualquier adulto de 45 a 60 años ver a sus padres irse y descomponerse antes de marcharse.

¿Puede que sea la película de tu filmografía con la que más se identifique el público?

Cuando la película se estrenó y se mostró vi mucha gente mayor que me dijo que lo que había escrito era una obra maestra, pero los más traumatizados no son los mayores, es la gente de 50 años que tienen padres en una situación similar o a punto de entrar en ella. Más allá de las religiones, la vejez es un problema genético que afecta a todo ser humano.

Es la primera película que va a ser mostrada en China y Rusia, antes en estos países estaban prohibidas para menores, y esta cinta que quizás es el más dura de todas en lo que cuenta, es a la vez la más universal.

¿Teme Gaspar Noé a la muerte? ¿Te da miedo envejecer?

No, no. No le tengo miedo a la muerte, al contrario, estoy más tranquilo con la muerte que cuando era joven. Uno le tiene miedo a la muerte cuando tiene 18, 25 o 30 años, pero a partir de cierta edad uno ve que la vida es lo que es. Estoy mucho mas tranquilo con la vida y la muerte desde que me pasó eso.

La relación padre e hijo también está presente, ¿hay algo autobiográfico ahí?

La película no es autobiográfica, pero sí es cierto que viví situaciones similares con mi madre, en presencia de mi hermano y mi padre. Situaciones en las que mi madre no me reconoce por ejemplo o no sabe muy bien quien es tu padre.

Son cosas que te enseñan también lo que es el paso del tiempo, la vida. La demencia te puede acercar también a tus padres, porque de repente cuando tus padres no te pueden hablar como antes, el lenguaje pasa a ser mucho más táctil, más visual y me sentí más cercano de mi madre en los últimos meses de su vida, cuando ya había perdido posibilidades del lenguaje, que nunca antes.

Dicen, Gaspar, que esta es tu cinta más madura, ¿abre 'Vortex' una nueva etapa en tu cine?

No sé si es la más madura, porque siempre me trataron de inmaduro y me gustaba la idea de ser inmaduro (se ríe). No sé si es una ruptura en mi carrera, es una película que me parece que es la más realista que hice hasta hoy. SI la gente se reconoce en ella es porque las situaciones están bien representadas, casi de manera documental.

Aunque no es un escrito comercial porque el tema asusta, la gente no quiere ver a sus propios padres en una película que te muestra como los propios padres pueden caer por vejez.

¿Es una película para ver en familia?

No hago mis películas para un público particular, pero lo que es cierto es que con esta última película que es una historia de una pareja de ancianos, con un hijo cuarentón que es toxicómano, me sorprendió que el público que vino es el mismo que fue a ver 'Climax'. Son sobre todo adolescentes entre 15 y 25 años. Es una película que trata de la vejez y me gustó mucho ver la excitación de gente muy joven con ella.

Entre esos fans jóvenes está por ejemplo la cantante Rosalía, que te menciona en su canción 'TKN' y afirma que le inspira mucho tu obra, ¿cómo te hace sentir?

¡Me encanta Rosalía, me encanta! Escuché la canción en la cual me cita. Nunca la conocí personalmente pero me encanta su música. Nunca entendí porqué puso mi nombre en su canción (riendo). No sé si esta película le gustará como las anteriores, pero sí, tengo fans que no conozco en persona como cantantes, cineastas, o estudiantes...

Que mis películas sean más aceptadas por gente joven no me molesta, al contrario, me encanta ver que son chicos de esa edad, que podrían ser mis hijos o hijas. También creo que Kanye West tiene un vídeo donde había copiado los títulos de mi cinta 'Enter the Void', pero claro los cantantes son cinéfilos. No sé como Rosalía vio mis películas, pero bueno me alegra mucho que me haya citado. Muchos amigos me mandaron su videoclip.

¿Qué película nos puedes recomendar para escapar de esta ola de calor y disfrutar de buen cine?

¡Sí! La última película que ganó la Palma de Oro, 'Triangle of Sadness', de Ruben Östlund. No sé si está ya en cartelera en España, pero es divertidísima y hace años que no veía una película tan divertida.

Y en cuanto a tu cine, ¿tiene ya en mente tu próxima película?

Por el momento no, tengo ideas y temas que abordar, pero estoy ahora de promoción y cuando estoy así , me es difícil meterme en otra película sin haber terminado la promoción de la anterior. Así que creo que de aquí a un tiempo... Habrá que esperar.

Pues esperaremos, con muchas ganas Gaspar.