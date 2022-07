Sin embargo, y a pesar de que en los últimos años se les ha visto con otras parejas, no fue hasta finales del año pasado que pusieron fin, legalmente, a su matrimonio ante un tribunal de Los Ángeles, en lo que se trata de uno de los divorcios más largos de la historia de Hollywood.

Además, la buena relación que mantiene el ex-matrimonio, que a lo largo de la última década ha compartido numerosos encuentros familiares, y el hecho de que antes de casarse no hubieran firmado un acuerdo prenupcial también habría añadido trabas a todo el proceso .

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se conocieron en agosto de 1977 y se dieron el sí quiero casi una década después , el 26 de abril de 1926. A lo largo de sus más de 20 años de matrimonio, la ex pareja tuvo cuatro hijos en común (Katherine, Christina, Patrick y Christopher) y logró amasar una sorprendente fortuna de aproximadamente unos 400 millones de dólares (alrededor de unos 355 millones de euros).

El reparto de esta fortuna ha sido uno de los obstáculos a los que han tenido que enfrentarse a la hora de firmar el divorcio, a pesar de que, en 2017, unas fuentes cercanas a Shriver revelaran que la periodista ya estaba, entonces, dispuesta a poner punto y final al proceso de divorcio. Sin embargo, y de acuerdo a otra fuente, el actor no estaba convencido, no porque quisiese obstaculizar el divorcio, sino porque quería que la separación fuese definitiva y amigable tanto para su ex mujer como para sus cuatro hijos.