Hace unos días se conocía que la franquicia alrededor de Rocky Balboa no tiene fin tras el anuncio del desarrollo de un spin-off: ‘Drago’, que todo apunta a que estaría centrada en Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, que peleó con Rocky en ‘Rocky IV’ , y su hijo Viktor Drago, interpretado por Florian Munteanu , que ya apareció en ‘Creed II’. Lo que aparecía una buena noticia ha levantado alguna que otra polémica, ya que será la primera película de la saga en la que Sylvester Stallone no aparezca, aunque se desconoce también si participará en 'Creed III', y ya se ha pronunciado.

En 2019 reconocía a Variety que tras el éxito de ‘Rocky III’ pidió tener más derechos sobre la franquicia que había creado, “eso nunca sucedió. Así que no, no tengo propiedad de ‘Rocky’” , explicó.

Lundgren, viéndose envuelto en la polémica, no ha dudado en dar su propia versión a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Solo para dejar las cosas claras sobre el posible spin-off de Drago. No hay un guion aprobado, no hay acuerdos, no hay director y personalmente creía que mi amigo Syl Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor”, expresaba el actor.