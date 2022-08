Adiós, Sandy: el entorno cercano de Olivia Newton-John

View this post on Instagram

La actriz ha fallecido a causa de un cáncer de mama, una enfermedad que sufrió primero en 1992 y luego en 2013. Fue en 2019 cuando declaró que lo volvía a sufrir, esta vez en etapa cuatro con metástasis en la espalda. En un programa de televisión australiano confesó entonces que no sabía cuánto le quedaba de vida, “para mí es mejor no tener ni idea de lo que me espera o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que tengo yo”, declaró.