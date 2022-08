Jason Momoa critica el remake de 'Conan el bárbaro': "Es un enorme montón de mierda"

"He participado en muchas cosas que apestaban y en películas donde todo está fuera de tus manos. 'Conan el bárbaro' es una de ellas. Es una de las mejores experiencias que tuve y se apoderaron de ella y la convirtieron en un enorme montón de mierda ", confesaba el actor.

La película dirigida por Marcus Nispel no recibió grandes halagos por parte de la crítica tras su estreno , y sufrió un enorme fracaso de taquilla, pues costó 90 millones de dólares y apenas llegó a recaudar la cifra de 63.

Aunque se estrenó el mismo año en que el actor hizo su debut en Juego de tronos como Khal Drogo, en plena cresta de la ola del ascenso a la fama del actor, está claro que no ha conseguido superar a la primera película que se hizo sobre esta famosa historia. El 'Conan el Bárbaro' dirigido por John Milius y estrenada en 1982, narraba la venganza por la muerte de sus padres a manos de Thulsa Doom de su protagonista, con las estrellas de Hollywood Arnold Schwarzenegger y James Earl Jones .

Próximamente podremos verle de nuevo en la gran pantalla interpretando a su gran superhéroe en 'Aquaman and the Last Kingdom' y actualmente está rodando 'Fast & Furious 10', donde ha prometido que da vida a un villano un tanto excéntrico.