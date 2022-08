Brad Pitt está de regreso con el estreno de su última película, ‘Bullet Train’ , con la que se ha paseado por diversos países y nos ha mostrado diferentes estilismos a los que el actor no nos tiene acostumbrados, arriesgando más de lo que solía hacer atreviéndose incluso a ponerse una falda. De toda esta promoción para la película, como en todas, han quedado anécdotas, pero sobre todo ha llamado la atención que, según Aaron Taylor-Johnson, su compañero de reparto, Pitt cuenta con la lista negra en constante revisión de personas con las que no quiere trabajar.

“Trabajas con muchos actores y, al cabo de un tiempo, empiezas a tomar nota y pensar ‘sin duda no volvería a trabajar con esta persona’. Brad también tiene esa lista: la de los buenos y la lista negra”, aseguraba el actor que, a juzgar por sus palabras, parece que no está entre los actores con los que Pitt no quiere volver a compartir set.