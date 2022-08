María Galiana, contra el edadismo en el cine español: "Las personas mayores no tenemos nada que hacer"

Hace unos días la actriz participaba en un espectáculo teatral al aire libre en Tenerife. Allí señaló que “cualquier persona mayor no tiene nada que hacer en el cine español”, sobre todo si es muje r. Según Galiana, existe un “tremendo machismo en el cine. Cuando aparece un viejo en una película es casi siempre un hombre y no una mujer”. Pone de ejemplo ‘Dolor y gloria’, de Pedro Almodóvar, “Julieta Serrano hace una sola escena. Una. Gracias a Dios le dieron el Goya, que ya era hora, después de tanto oficio”.

A este respecto, declara que desde que ‘Solas’, película pro la que ganó el Goya, no ha vuelto a interpretar a un personaje protagonista, algo que también achaca a la cantidad de actores que hay en el mundo de la interpretación. “Hay demasiada gente que vale en la industria cinematográfica para el poco trabajo que existe”, reconoce.

Por su lado, el teatro lo ve de otra forma, ya que lo considera el espacio donde se produce “el final de las actrices, porque aquí nunca nos va a faltar ocupación”. “El teatro es mucho menos machista que el cine, es donde las mujeres de cierta edad, que no tienen papeles ya en el cine, seguimos interpretando”.

Sí ha admitido algo sobre su personaje más reconocido, Herminia, confirmando que le “ha caído como una losa. Yo no tenía malditas ganas de interpretar a Herminia en ‘Cuéntame’, y eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque a mi lo que me hubiese encantado interpretar es a la madre de Hamlet, la madre coraje… pero me voy a quedar como la abuela de los Alcántara”, confesaba la actriz.