Renée Zellweger defiende el proaging:"No tengo ningún interés en tener 23 años, con 50 soy más auténtica"

La actriz lleva años con el foco de Hollywood puesto en sus cambios físicos, ya sean sus subidas y bajadas de peso para adaptarse a los papeles que interpreta en el cine, como su decisión de realizarse retoques estéticos. Ahora, la actriz ha querido hablar en una entrevista con The Times sobre lo que opina al respecto de la belleza normativa.

″¡Me encantó! Me hizo darme cuenta de que no tengo ningún interés en tener 23 años. Cumplir 50 lo sentí como un nuevo comienzo sin tonterías, el punto en el que puedes dejar de escuchar todas esas voces en tu cabeza, y todas esas expectativas y proyecciones que la gente tiene de ti, y convertirte en tu yo más auténtico”, afirmaba.

Zellweger ha defendido que los cambios son buenos y que ella no desea ser cómo cuando era más joven. ”¡Quiero ser mil veces mejor! Tenemos que cambiar el paradigma. Realmente no puedes hacer nada significativo cuando te preocupas continuamente de si todavía pareces tener veinte años. Simplemente no puedes”.