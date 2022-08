'Voy a pasármelo bien', se estrena la película musical para que cantes con tu hijo los clásicos de Hombres G

Este viernes se estrena esta comedia musical a ritmo del conocido grupo de rock que brilló en los ochenta Hombres G . No solo podrás volver al pasado disfrutando de las canciones que marcaron una época , sino que también podrás enseñarle a los más jóvenes de la casa algunos de los temas que pusieron banda sonora a tu juventud.

El director de 'Días de fútbol' no se lo pensó mucho, ya que llevaban años queriendo hacer un musical juntos. Además, Hombres G -junto a Mecano- es uno de esos grupos que ha marcado su vida. "Se me ocurrió hacer una película contando mi vida sobre mi preadolescencia, mi primer amor… ", confiesa a SensaCine en una entrevista.

"La primera vez que fui a comprar algo con mi propio dinero fue a Galerias Preciados de Albacete para comprar dos cassettes de Hombres G", continúa relatando. “Llevaba mucho tiempo queriendo hacer una película con chavales. El tipo de peli que a mi me gustaba ver cuando tenía 11- 10 años", reconoce Serrano.

"La gente se emocionará con la película y se lo pasaran bien", ya que, aunque el público de Hombres G "igual son más mayores, a ellos les va a influir la nostalgia al recordar esos años, y los más jóvenes, pese a no conocer las canciones la van a disfrutar igual", añadieron los miembros del grupo, que desde el comienzo de la producción, Hombres G han estado muy involucrados en la película. Han querido estar "en todo el fregao".

David Serrano, es realizador de cintas como 'Días de fútbol' y, lo que es más importante, autor de musicales como 'Hoy no me puedo levantar' y de guiones como 'El otro lado de la cama', por lo que este nuevo proyecto tiene papeletas de ser una de las grandes películas del verano.

Después regresamos a Valladolid, pero treinta años después. David y Layla no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero nunca se han olvidado el uno del otro. Ya no cantarán y bailarán por la calle, pero se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo. Y recordarán con la música de Hombres G, una juventud grandiosa.