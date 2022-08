Emma Thompson responde a Sean Bean: "No puedes dejar fluir las escenas de sexo"

Precisamente Lena Hall ha sido una de las actrices que ha alzado la voz ante las declaraciones de Sean Bean, señalando que, por haber hecho teatro, no cabaret, no significa estar “dispuesta a todo”. La actriz considera a Bean buen compañero y señala que no la hizo sentir incómoda, pero asegura que la figura de coordinador de intimidad es necesaria. “Creo que son un buen añadido a los sets y creo que pueden ayudar a la experiencia traumática de otras escenas. A veces les necesitas, a veces no, pero cada persona, escena y experiencia son diferentes”, señalaba.