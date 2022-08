De Meryl Streep a Lady Gaga en Joker II: la brecha salarial sigue existiendo Hollywood

Una estrella de cine como Meryl Streep ha ganado menos que los actores masculinos a lo largo de toda su carrera y no duda en denunciarlo siempre que tiene ocasión. Ahora es Lady Gaga, que hace apenas unos días anunció que sería una de las protagonistas de la segunda parte de Joker, la que está sufriendo una desigualdad de este tipo.

Son muchos los casos de desigualdad salarial denunciado por las actrices. A Gillian Anderson le ofrecieron sólo la mitad del sueldo de David Duchovny para la nueva temporada de 'Expediente X'; Angelina Jolie ganó la mitad que Brad Pitt por 'Sr. y Sra. Smith'; y Natalie Portman, que protagonizó junto a Ashton Kutcher la cinta 'Sin Compromiso', reveló que él cobró tres veces más por la película. "Ashton Kutcher recibió un sueldo tres veces mayor que el mío. Lo sabía y no hice nada (…) No me enfadé lo suficiente", explicó la ganadora del Oscar.