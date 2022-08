Judy Garland, el mayor juguete roto de Hollywood cuya muerte causó el Día del Orgullo Gay

Frances Ethel Gumm firmó un contrato exclusivo con Metro-Goldwyn-Meyer, un estudio del que se decía que tenía más estrellas que el cielo, y la rebautizaron Judy Garland. No era una niña adorable como las que bailaban claqué en los musicales de la época, pero tenía una voz que no se parecía a ninguna otra. Una voz que, según su biógrafa Susan Boyt, “conectaba directamente con el sistema nervioso de todo el que la escuchaba”. Una voz que era cero técnica y pura emoción.

Dos días después el funeral de Judy Garland fue un evento multitudinario. Acudieron Cary Grant, Frank Sinatra o Lauren Bacall. Pero también amas de casa, adolescentes, hippies, mendigos, soldados y monjas. La mayoría de asistentes, eso sí, eran hombres gays que mostraron sus respetos a su diva a plena luz del día, sin avergonzarse y expresando sus emociones sin pudor. Cientos de homosexuales se mezclaron con la “ciudadanía respetable” con la certeza de que nadie tenía más derecho a estar ahí: ellos jamás abandonaron a Judy Garland. La propia Garland bromeó que imaginaba su funeral como “un gran desfile de maricas cantando 'Over The Rainbow'”.

“Durante 36 años me asomé a la ventana cada mañana y ahí estaba, siempre igual. Y tampoco me gustan las piscinas. Pero me quedé en Hollywood y no sé por qué, quizá porque creí que aquel era mi hogar. Quería creer, e hice todo lo que pude por creer en ese arcoíris que soñaba con recorrer. Pero no pude. Qué se le va a hacer. Mucha gente tampoco lo consigue”.