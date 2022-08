Sylvester Stallone, a sus 76: "Ya no puedo ser un Rambo de 29 años, tengo que representar mi edad en el cine"

Puede que no sea casualidad que interprete a un personaje que vuelve a ser quien realmente es. "Claro, eres mayor, tienes canas, pero sigues siendo un superhéroe. Al fin y al cabo, yo también ya no soy lo que era" afirma el actor durante una entrevista con El Mundo.

El actor se toma el paso del tiempo con deportividad: "Prefiero mucho más actuar ahora que cuando tenía 35 o 40 años. Ahora sé más mientras que entonces no sabía nada. Crees que lo tienes todo bajo control y en cambio no tienes nada: es la experiencia la que te lo da todo".

Aunque en la industria de Hollywood tiene una larga trayectoria, Stallone ha tenido otros muchos empleos. "He tenido muchos trabajos, he conocido el cansancio. He sido portero y he trabajado en un bar. Aprendes mucho así. Pero creo que siempre es necesario tener una relación con los jóvenes, para no volverse demasiado cínico: ese contacto me resulta estimulante", relata.