Isabel Coixet, sobre la parafernalia de la alfombra roja: "¿Todo esto es necesario? Me lo llevo preguntando años"

View this post on Instagram

Coixet, que no parece haber disfrutado de la sesión de maquillaje y peluquería, se pregunta mirando a la cámara: "¿todo esto es realmente necesario? Me lo llevo preguntando varios años". La realizadora entiende el valor del glamour y la moda en un festival de cine, pero se siente ajena a tanta exposición mediática. "Hay gente que hace fenomenal lo de la alfombra roja. Y es estupendo, pero yo no. A mí me da la risa. No es lo mío y siempre pienso que soy una intrusa", asegura.