Su vida no ha sido de color de rosas: su padre estuvo en la cárcel por tráfico de heroína, les abandonó cuando tenía 3 años y el actor de Speed, no le conoció hasta que cumplió los 6 años. Este no es el único varapalo que se ha tenido que enfrentar. El 24 de diciembre de 1999, su novia Jennifer Syme, daba a luz con ocho meses a Ava Archer y la pequeña nacía sin vida. La situación hizo que la pareja rompiera y ambos. Dos años más tarde, la joven fallecía al chocar con tres coches aparcados, dando varias vueltas de campanas falleciendo en el acto. Según el atestado policial, se encontraron depresivos dentro del vehículo. El también cantante, dejó todo buscando "paz y tiempo", en plena secuelas de Matrix.