Carta a tres generaciones: Ángela Molina y Carla Simón o cómo gritar que echas de menos a tu madre

Ángela Molina encarna uno de los momentos más importantes para Carla Simón en su corto. Ese momento en el que se encuentra con ella de adulta. La escena, corta, lo dice todo. No hace falta más. Este papel le va como anillo al dedo y cuando Simón se lo propuso no pudo decir no. Si algo prevalece y ensalza es la maternidad como uno de los grandes valores de la vida, algo que ha inculcado a su hija y que llevan muy a gala en la saga familiar. Ángela Tejedor, la matriarca del clan fue muy importante para la familia, ya que siempre fue una madre gallina, de arropar a todos. Todavía nos podemos acordar de ella.

Por su parte, Ángela es madre de cinco hijos: Olivia, Mateo, Samuel, Antonio y María. Entre ellos se llevan varios años. A Olivia la tuvo con 25 y la más pequeña, María, nació cuando ya había cumplido 48. Toda una madraza declaraba en 'Mujer Hoy': Cada uno de mis hijos ha sido soñado, porque lo he sentido; y muy querido, porque mi cuerpo y mi alma me lo pedían. Y buscado, pero natural, sin tratamiento. ¡Todo ha sido único!".

A sus 66 años no puede estar más feliz de cumplir años como lo hace y bromea con ello: "Cada edad tiene lo suyo y yo quiero disfrutar esta. Con todo lo que he vivido, parece que tengo 80 años". Así, la actriz vestida de 'Miu, Miu,' dentro de la cinta y a su llegada al festival no podía estar más pletórica. Está feliz con este proyecto. La hija del gran Antonio Molina elige sus proyectos concienzudamente. Busca lo: "Sensible, bella y necesaria para todos. Y por causas de la vida, he hecho más cine de autor”, como el de Carla Simón que se está creando un sello personal.