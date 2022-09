Florence Pugh se lleva a su abuela a la alfombra roja de Venecia: "Es el momento más especial de mi vida"

Durante la rueda de prensa de la película a la que no acudió, Pugh colgó un post en Instagram en el que decía que ya estaba en Venecia con una imagen en la que se la veía caminar con su abuela, que terminó acompañándola a la alfombra roja, donde ambas dejaron ver la gran complicidad que existe entre las dos.

La actriz le dedicó una publicación de Instagram a su abuela después de pasearse por la alfombra roja. En el texto, Pugh comentaba que le había comentado que, debido a su edad, no había renovado su pasaporte porque creía que no viajaría más, algo que entristeció a la actriz.

“Le pregunté, ‘pero abuela, ¿qué tal estar en la alfombra roja de mi estreno en Venecia?’” , le dijo. Una invitación que aceptó. “Al final del paseo por la alfombra vi a mi abuela sacando fotos con su teléfono. La abracé y le pregunté si le gustaría estar conmigo para una foto, sus ojos se iluminaron mientras decía ‘oh, no quieren verme...’. Le aseguré que sí. Lo siguiente que sé es que estaba bailando para todos los fotógrafos que la llaman por su nombre. Realmente fue el momento más especial que he tenido en una alfombra”.

Las tensiones entre el equipo de ‘Don’t Worry Darling’ son más que evidentes. Florence Pugh no acudió a la rueda de prensa en la que se presentaba la película, confirmando que solo asistiría a la alfombra roja debido a sus compromisos laborales con la segunda parte de ‘Dune’ que está filmando en Budapest.

Varias fuentes anónimas han contado a los medios a lo largo de los meses que la relación entre la directora y el protagonista no fue del agrado para el resto del equipo durante el rodaje. A ello se suma la poca promoción en sus redes de Pugh, al parecer porque gran parte de ella, sobre todo en el primer trailer, se centra en las escenas de sexo, especialmente en la que Styles le practica sexo oral. “Cuando todo se reduce a tus escenas de sexo, o a ver al hombre más famoso del mundo practicándole sexo oral a alguien, esto no es por lo que lo hacemos. No es por lo que estoy en esta industria”, dijo a Harper’s Bazaar.