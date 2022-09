Fernando Alonso quiere ser el próximo chico Bond

Ha sido durante un directo de Instagram en el que hablaba de su nueva etapa cuando ha salido el tema. “Lo que estaría bien sería estar en una peli de James Bond ahora que estoy en Aston Martin. Tendría que hablarlo con el equipo. De agente especial con un Aston Martin. Por ahí por las calles rodando alguna escena, me haría ilusión, ojalá salga”, dijo Alonso, que parece que se ve perfectamente como un personaje de la próxima película e incluso, por qué no, como el siguiente James Bond de la gran pantalla.

Sobre su marcha de Alpine, asegura que no existe ningún mal rollo y que su “relación con Alpine es ideal, no hay ningún problema. Siempre lo he dicho. Para mí ha sido y será mi familia, y lo que hemos conseguido Renault y yo juntos será parte de nuestra historia, queramos o no. Renault siempre será parte de mí y para Renault Alonso siempre será un poco parte de ellos al haber ganado los mundiales”.