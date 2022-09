Divorciados, cómplices y cafés mañaneros: George Clooney y Julia Roberts, así es su amistad de 20 años

Clooney pasó esas semanas sin grandes cambios, ya que le acompañaban su mujer Amal y sus dos hijos, una normalidad que no fue la misma para Julia Roberts, que sí estaba sola durante los meses de trabajo, ya que ni su marido ni sus hijos la pudieron acompañar. “Los Clooney me salvaron de la completa soledad y desesperación”, contó la actriz a The New York Times.