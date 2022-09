Michael Keaton, su primer Emmy a los 70 años: "Ha habido gente que ha dudado de mí"

La estrella, que nació en Pensilvania, lo ha querido compartir con los que siempre han estado a su lado. Su discurso no pudo ser más emotivo, aunque también recibió el primer pitido de la gala. "Mis padres no eran precisamente mecenas de las artes. No eran mecenas de nada, francamente", ha bromeado.

Pero su vida dio un giro por una rifa: "Mi padre ganó en un sorteo una televisión en blanco y negro. A veces la gente, los vecinos bajaban y la veíamos juntos. Cuando tenía unos 5-10 años, no podía apartar la vista del televisor", ha recordado. Y ahí, comenzó su gran pasión por la interpretación: "Era mágico y veía todos las películas de vaqueros y especialmente las comedias, las películas de gángsters. Y me enamoré de ello. Y yo iba y recreaba estas escenas o creaba mis propias escenas. Mis padres, hermanos y hermanas me miraban por la ventana y, hasta el día de hoy, nunca me menospreciaron, nunca me miraron con desprecio".