Muere el gran Jean-Luc Godard por suicidio asistido: "No estaba enfermo, simplemente agotado"

Firme defensor del suicidio asistido, parece que fue el modo en el que se fue de este mundo: "Si estoy demasiado enfermo, no quiero que me arrastren en una carretilla… En absoluto", reflexionó ya en el 2014 en el programa Pardonnez-moi , de la Radio y Televisión Suiza (RTS). Aun así reconoció que no era una decisión fácil. Con todo, fue su decisión y para él era importante que se supiera, como han explicado su propia esposa Anne-Marie Miéville: "Ha muerto en paz en su casa rodeado de sus seres queridos. No estaba enfermo, simplemente estaba agotado", ha confirmado un familiar a 'Liberation'.