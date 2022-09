Las películas que han marcado la carrera de Glenn Close

View this post on Instagram

El año 1984 fue grande para Close, quien ganó el primero de tres premios Tony por The Real Thing y fue nominada tanto a un premio Emmy por Something About Amelia como a un premio Óscar por The Big Chill. La comedia dramática que definió una generación, en la que un grupo de compañeros de clase de la universidad se reúnen después de 15 años para el funeral de un amigo, quizás sea mejor recordada por su escena de baile en la que limpian la cocina al ritmo de Ain't Too Proud to Beg. Close interpretó a la anfitriona y doctora materna, Sarah Cooper, y fue la única integrante del elenco en ganar una nominación al premio Óscar.