El bonaerense debuta con esta historia hiperrealista, protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, centrada en los desahucios. Una idea que le venía rondando desde bien pequeño: " Me topé con esta historia que sucedía y que sigue sucediendo a nuestro alrededor . Me enamoré de las personas, de su heroísmo, de su entrega, de su angustia, de su lucha", ha dicho en las numerosas entrevistas que ha realizado estos días entre Venecia y San Sebastián.

La muerte de su padre y sus secuelas han marcado el rumbo de un joven que luchó a toda costa para que se juzgara a los responsables de los crímenes de Estado en Argentina . Según sus propias palabras, de no haberlo hecho seguramente habría sentido que le quedaba algo pendiente: "La justicia es algo que cura, mientras que la venganza no te lleva a ningún sitio".

Él mismo ha contado que fue con 11 años cuando comenzó todo. Estaba rodando 'El río de la vida', de Jaime Chávarri, cuando el segundo de abordo del filme le dio un consejo al decirle: "Tengo una historia’. Él me tomó en serio, lo que me hizo mucha ilusión. Nos juntamos un par de veces. Me decía que era importante que anotase todas las historias que se me ocurriesen”. Dicho y hecho. Una de ellas fue esta crítica social que deja en evidencia al sistema y el problema de los desahucios, las mujeres que tienen que salir a la calle para dar de comer a sus hijos y la carencia de empatía y crueldad de los más pequeños porque una madre se dedique a la prostitución.