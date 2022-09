Woody Allen anuncia que se jubila: "Mi última película será la cincuenta"

Sus palabras no dejan de sorprender e invitan la reflexión sobre lo qué está sucediendo en la industria cinematográfica y las plataformas de televisión: " Cuando solía hacer un filme, se proyectaba en salas de cine de todo el país . Ahora haces una película y se proyecta un par de semanas en un cine. Tal vez seis semanas o cuatro semanas y después va directa a streaming o suscripción. No es lo mismo... Ya no lo disfruto tanto ", ha dicho.

Para él, la magia del cine reside sobre todo en poder emocionar al espectador en una sala y los tiempos están cambiando: " Era agradable saber que 500 personas la estaban viendo a la vez... No sé cómo me siento respecto a hacer cine ahora", ha insistido.

El director de 'Manhattan' ha explicado que no ve series en streaming. Sobre todo después del juicio con Amazon hace tres años, cuando por la compañía de Jeff Bezos decidió romper unilateralmente el contrato que tenían. Febrero de 2019 fue un mes complicado para el creador de 'A rainy day in New York'. Estando a punto de estrenar el primero de sus cuatro proyectos (‘Un día de lluvia en Nueva York’), la compañía rescindió su contrato al estar envuelto, supuestamente, en un caso de abuso sexual. Woody Allen demandó al gigante por 68 millones de dólares. El músico alegó en su defensa que se había liquidado estos acuerdos en base a unas acusaciones que no tenían, en su opinión, fundamento alguno.