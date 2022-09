Las vidas de las estrellas de Hollywood rara vez han sido fáciles y, si no han llegado con problemas a la meca del cine, no tienen de qué preocuparse porque allí mismo hay cientos de factores que se los pueden crear. No es el caso de Jennifer Grey, la mítica Baby de ‘Dirty Dancing’ que, salvando las distancias, puede compararse con la infancia y adolescencia de Drew Barrymore , pues antes de alcanzar la fama como actriz, aún siendo menor, ya había probado los pecados de la noche.

‘Out of the Corner’ es el libro de memorias en el Jennifer Grey describe algunos de los episodios más importantes de su vida, tanto buenos como malos, y como estos influyeron y marcaron de tal manera que su carrera como actriz no logró despegar al 100%. Cuenta tanto que incluso su editor le pidió que no metiese algunos episodios de su vida en sus memorias a sabiendas del ruido mediático que podía crear, especialmente en lo referente a los abortos que sufrió.

Uno de esos abortos lo sufrió precisamente en los 80, durante su etapa de desenfreno adolescente, algo que, según cuenta, “se queda contigo”. “Si no hubiese abortado no hubiera tenido la carrera que he tenido, no hubiera tenido nada. No porque no me lo tomase enserio. Siempre había querido tener un hijo, pero no siendo adolescente. No quería un niño en ese punto de mi vida”, explicó a Los Ángeles Times. Ahora tiene una hija, Stella, de 20 años.