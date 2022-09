Benedict Cumberbatch vuelve al primer plano estos días con el estreno en cines de 'Spiderman: No Way Home' con una nueva versión extendida que incluye escenas inéditas. La cinta, que se convirtió en la película más taquillera de 2021, está dirigida por Jon Watts y cuenta además de con Tom Holland y Zendaya. Cumberbatch es uno de esos actores de Hollywood con una vida más misteriosa y poco conocida. De hecho, el filo de la parca ha pasado ante él hasta en cuatro ocasiones , como el mismo ha comentado en alguna entrevista: “Estos movimientos sísmicos te dan una perspectiva sobre la mortalidad. Te das cuenta a lo que verdaderamente debes dar importancia .Y disfrutar de cada momento estando vivo”.

6 de julio de 1994. En su último año estudiando en Harrow, con 18 años, estaba a punto de dormirse cuando sonó una fuerte explosión. Un coche bomba había estallado junto a la Embajada de Israel, hiriendo a 30 personas. Sin saber lo que pasaba en ese momento, el actor de 'Imitation Game' recuerda como las ventanas estallaron a causa del fortísimo impacto y su casa quedó invadida por una nube de polvo. El actor no puede olvidar como corrió a la habitación de sus padres sin poder oír: “Me preguntaban: ‘¿Estás bien?’, ‘¿Estás bien?’. Les respondí que no, que por un oído no escuchaba nada”. Días después consiguió recuperar la audición.