Tim Burton y su exposición en Madrid: "Claro que volvería a trabajar con Johnny Depp"

El cineasta inaugura la exposición inmersiva 'Un auténtico laberinto por los mundos' este 29 de septiembre

A través de dibujos, bocetos, maquetas y otros objetos de su filmografía conoceremos más sobre el autor de 'Eduardo manostijeras'

Con su particular estilo y sus habituales gafas aterrizaba Tim Burton en el Espacio Delicias de Madrid para presentar 'Un auténtico laberinto por los mundos'. En esta ocasión no se trata de una película, sino de una exposición inmersiva a través de dibujos, bocetos, maquetas y otros objetos de su filmografía, que servirá para conocer más de su trayectoria y personalidad. Sin duda, una experiencia que estimula los cinco sentidos y que se puede ver desde este 29 de septiembre- El visitante tendrá su propia aventura, según la puerta que elija abrir. 'Alicia en el país de las Maravillas', 'La novia cadáver', 'Frankenweenie', 'Eduardo Manostijeras', 'Beetlejuice', 'Pesadilla antes de Navidad', 'Charlie y la fábrica de chocolate', ¿cuál será la tuya?

Haciendo gala de su cercanía, el cineasta hizo un repaso en una masterclass, a toda su obra y ha tocado uno de los temas de actualidad: ¿Volvería a trabajar con Johnny Depp? Si hace un par de semanas se negó en rotundo a responder ninguna cuestión al respecto, el cineasta, en esta ocasión fue muy claro: “Claro que volvería a trabajar con él, pero ahora mismo es como una estrella del rock”.

El tema Johnny Depp, como todo el mundo sabe, lleva meses levantando ampollas en Hollywood, a raíz de la demanda que interpuso su exmujer, Amber Heard. Disney cortó radicalmente con el 'capitán Jack Sparrow' y Warner Bross con 'Grindelwald', ('Animales Fantásticos'). Por eso, hablar de este tema, es algo espinoso. Tras un largo y mediático juicio, Johnny Depp ganó a su ex y estuvo de gira musical por Europa con su grupo y el guitarrista, Jeff Beck.

Lo 'normal', le aterra

Ese 'Eduardo Manostijeras' (1990), al que dio vida Depp, se ha convertido en un clásico del cine. Su protagonista, estuvo en la cabeza del exmarido de Helena Bonham Carter, desde su juventud: "Es un personaje que creé basado en cómo me sentía yo cuando era adolescente". En aquella época se sentía que identificado con seres rechazados por la sociedad. Todavía recuerda lo que le marcó 'Frankenstein': "A mí me enamoran los monstruos, conecto muchísimo con ellos. Y me parece que la luz y la oscuridad no son necesariamente excluyentes, al igual que el monstruo y la ternura o el romanticismo". Incluso ha sido casi un proceso terapéutico: "Cuando hago una película o un dibujo, estoy trabajando parte de esos problema. Y si consigo tener ese impacto en algún espectador, es fantástico".

Lo común no va con él: "La palabra 'normal' me aterra". Para él, sus grandes pesadillas tenían más que ver con el colegio, sus vecinos o sus padres: “Tuve la infancia típica en un barrio a las afueras de la ciudad, rodeado de gente blanca. Todo era muy bonito y creo que por eso me atraían los monstruos y la fantasía. Las películas de terror te permiten explorar la vida que nunca tuviste”.

Burton y los 'superhéroes'

Otro terreno en el que profundizó fue en el de los superhéroes: “Tuve suerte de estar al principio de la moda del cine de superhéroes. Ahora las películas son excesivamente complejas. Ya tengo bastante con un sólo universo”. “El cine de superhéroes era algo totalmente nuevo” cuando creó su 'Batman' (1989).